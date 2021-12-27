Три игрока «Филадельфии» включены в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги 27 декабря. Положительные тесты сдали голкипер Картер Харт, а также нападающий Дерик Брассар и Скотт Лотон.

Medical Update: The Flyers have placed Derick Brassard, Carter Hart and Scott Laughton on the NHL's COVID-19 protocol list. https://t.co/LOHAG6Sbks — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) December 27, 2021

Ранее лига отсрочила возобновление регулярного чемпионата с 28 на 29 декабря из-за коронавируса.

Таким образом, всего в декабре из-за пандемии лига отложила 67 игр.