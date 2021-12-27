Три игрока «Филадельфии» включены в ковид-протокол
21:01
Три игрока «Филадельфии» включены в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги 27 декабря. Положительные тесты сдали голкипер Картер Харт, а также нападающий Дерик Брассар и Скотт Лотон.
Ранее лига отсрочила возобновление регулярного чемпионата с 28 на 29 декабря из-за коронавируса.
Таким образом, всего в декабре из-за пандемии лига отложила 67 игр.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю