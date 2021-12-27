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Три игрока «Филадельфии» включены в ковид-протокол

21:01
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Три игрока «Филадельфии» включены в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги 27 декабря. Положительные тесты сдали голкипер Картер Харт, а также нападающий Дерик Брассар и Скотт Лотон.

Ранее лига отсрочила возобновление регулярного чемпионата с 28 на 29 декабря из-за коронавируса.

Таким образом, всего в декабре из-за пандемии лига отложила 67 игр.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное