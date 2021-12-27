Умер названный в честь Александра Овечкина бульдог

Умер английский бульдог Ови, получивший свою кличку в честь капитана клуба «Вашингона» Алекандраа Овечкина, сообщает сайт НХЛ.

Ему было 12 лет. Последние несколько лет бульдог страдал от опухолей и клапанной болезни сердца. С февраля 2020 года он перестал появляться на аренах перед играми.

У него есть фотографии со многими болельщиками и игроками, включая самого Овечкина. Бульдог появлялся на публике в хоккейном свитере с цифрой 8 — игровым номером Овечкина.

Кроме того, у собаки были собственные аккаунты в Twitter и Instagram, которые суммарно насчитывают более 12 тысяч подписчиков.