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Умер названный в честь Александра Овечкина бульдог

22:18
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Умер английский бульдог Ови, получивший свою кличку в честь капитана клуба «Вашингона» Алекандраа Овечкина, сообщает сайт НХЛ.

Ему было 12 лет. Последние несколько лет бульдог страдал от опухолей и клапанной болезни сердца. С февраля 2020 года он перестал появляться на аренах перед играми.

У него есть фотографии со многими болельщиками и игроками, включая самого Овечкина. Бульдог появлялся на публике в хоккейном свитере с цифрой 8 — игровым номером Овечкина.

Кроме того, у собаки были собственные аккаунты в Twitter и Instagram, которые суммарно насчитывают более 12 тысяч подписчиков.

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Иван Шитик все материалы автора
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