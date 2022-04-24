Главный тренер «Тампы» назвал Кучерова особенным игроком
Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл» (6:2) поделился мнением о российском нападающем команды Никите Кучерове.
«Он особенный игрок, и он просто делает других людей лучше. Обычно, когда он ловит кураж, можно поставить к нему кого угодно и он поможет завести все звенья. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, когда начнется самое интересное», — приводит слова Купера сайт клуба.
Кучеров в матче с «Нэшвиллом» забил гол и отдал две результативные передачи.
«Тампа» набрала 104 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. Следующий матч команды пройдет в ночь на 25 апреля против «Флориды».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|51
|28
|110
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|79
|45
|34
|101
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|78
|35
|43
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|78
|27
|51
|62
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|78
|57
|21
|120
|2
|Торонто
|79
|51
|28
|109
|3
|Тампа-Бэй
|78
|48
|30
|104
|4
|Бостон
|78
|48
|30
|101
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|79
|30
|49
|70
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|79
|20
|59
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|79
|48
|31
|107
|4
|Нэшвилл
|78
|44
|34
|93
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|79
|26
|53
|63
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|78
|31
|47
|74
|7
|Анахайм
|79
|30
|49
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|24.04
|02:00
|
Оттава – Монреаль
|6 : 4
|24.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|6 : 2
|24.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 2 ОТ
|24.04
|03:00
|
Даллас – Сиэтл
|3 : 2
|24.04
|03:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|4 : 1
|24.04
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
|24.04
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|6 : 3
|24.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|4 : 2
|24.04
|20:00
|
Айлендерс – Каролина
|- : -
|24.04
|20:00
|
Коламбус – Эдмонтон
|- : -
|24.04
|20:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|24.04
|23:00
|
Филадельфия – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|78
|114
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|71
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19