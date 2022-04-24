Главный тренер «Тампы» назвал Кучерова особенным игроком

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл» (6:2) поделился мнением о российском нападающем команды Никите Кучерове.

«Он особенный игрок, и он просто делает других людей лучше. Обычно, когда он ловит кураж, можно поставить к нему кого угодно и он поможет завести все звенья. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, когда начнется самое интересное», — приводит слова Купера сайт клуба.

Кучеров в матче с «Нэшвиллом» забил гол и отдал две результативные передачи.

«Тампа» набрала 104 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. Следующий матч команды пройдет в ночь на 25 апреля против «Флориды».