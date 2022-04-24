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Сегодня, 09:09

Кочетков стал 11-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это повторение прошлогоднего рекорда

Кочетков стал 11-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков одержал победу в дебютном матче в НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).

Всего в этой встрече Кочетков отразил 17 из 19 бросков.

22-летний вратарь стал 11-м российским голкипером, который принял участие в текущем сезоне НХЛ. Данное событие стало повторением национального рекорда, установленного в сезоне-2020/21.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ хотя бы один матч сыграли также Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Иван Просветов («Аризона»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Семен Варламов и Илья Сорокин (оба — «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»).

Первое место по выигранным матчам в сезоне на данный момент занимает Бобровский, который сегодня вместе с «Флоридой» обыграл «Торонто» (3:2 ОТ).

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 79 51 28 110
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 79 45 34 101
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 78 35 43 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 78 27 51 62
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 78 57 21 120
2 Торонто 79 51 28 109
3 Тампа-Бэй 78 48 30 104
4 Бостон 78 48 30 101
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 79 30 49 70
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 79 20 59 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 79 48 31 107
4 Нэшвилл 78 44 34 93
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 78 31 47 74
7 Анахайм 79 30 49 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
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29.04
24.04 02:00
Оттава – Монреаль
 6 : 4
24.04 02:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 6 : 2
24.04 02:00
Флорида – Торонто
 3 : 2 ОТ
24.04 03:00
Даллас – Сиэтл
 3 : 2
24.04 03:00
Сан-Хосе – Чикаго
 4 : 1
24.04 05:00
Аризона – Сент-Луис
 4 : 5 ОТ
24.04 05:00
Калгари – Ванкувер
 6 : 3
24.04 05:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 4 : 2
24.04 20:00
Айлендерс – Каролина
 - : -
24.04 20:00
Коламбус – Эдмонтон
 - : -
24.04 20:00
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
24.04 23:00
Филадельфия – Питтсбург
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 78 114
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

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