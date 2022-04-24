Кочетков стал 11-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Это повторение прошлогоднего рекорда

Кочетков стал 11-м вратарем из России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков одержал победу в дебютном матче в НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2 ОТ).

Всего в этой встрече Кочетков отразил 17 из 19 бросков.

22-летний вратарь стал 11-м российским голкипером, который принял участие в текущем сезоне НХЛ. Данное событие стало повторением национального рекорда, установленного в сезоне-2020/21.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ хотя бы один матч сыграли также Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Иван Просветов («Аризона»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Семен Варламов и Илья Сорокин (оба — «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»).

Первое место по выигранным матчам в сезоне на данный момент занимает Бобровский, который сегодня вместе с «Флоридой» обыграл «Торонто» (3:2 ОТ).