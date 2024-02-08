Купер — о травме Сергачева: «Это было ужасно. Мне очень жаль его»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал травму российского защитника команды Михаила Сергачева, которую он получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

«Это было ужасно. Мне очень жаль его. Это явно немного повлияло на нашу команду. Это очень тяжело. Он — по-настоящему крепкий парень, и все эмоции выплеснулись наружу. Игроки «Рейнджерс» тоже переживали за него. Они все покинули скамейку запасных. Это немного больше, чем хоккей, когда дело доходит до таких вещей. Сергачев может выбыть до конца сезона? Лучше об этом не думать», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Сергачев, на счету которого 19 (2+17) очков в 34 матчах этого сезона, проводил первую игру в составе «Тампы» с 20 декабря. Он пропустил 17 матчей из-за травмы нижней части тела.