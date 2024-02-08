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Сегодня, 06:53

Купер — о травме Сергачева: «Это было ужасно. Мне очень жаль его»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал травму российского защитника команды Михаила Сергачева, которую он получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

«Это было ужасно. Мне очень жаль его. Это явно немного повлияло на нашу команду. Это очень тяжело. Он — по-настоящему крепкий парень, и все эмоции выплеснулись наружу. Игроки «Рейнджерс» тоже переживали за него. Они все покинули скамейку запасных. Это немного больше, чем хоккей, когда дело доходит до таких вещей. Сергачев может выбыть до конца сезона? Лучше об этом не думать», — приводит слова Купера сайт НХЛ.

Сергачев, на счету которого 19 (2+17) очков в 34 матчах этого сезона, проводил первую игру в составе «Тампы» с 20 декабря. Он пропустил 17 матчей из-за травмы нижней части тела.

Михаил Сергачев
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Джон Купер
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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 51 32 19 67
2 Каролина 49 28 21 61
3 Филадельфия 51 26 25 58
4 Айлендерс 50 21 29 54
5 Питтсбург 47 23 24 53
6 Нью-Джерси 48 25 23 53
7 Вашингтон 48 22 26 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 31 19 71
2 Флорида 50 31 19 66
3 Торонто 49 26 23 60
4 Тампа-Бэй 51 27 24 59
5 Детройт 50 26 24 58
6 Монреаль 50 21 29 50
7 Баффало 50 22 28 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 32 19 68
2 Даллас 51 31 20 68
3 Виннипег 48 30 18 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 50 34 16 73
2 Вегас 51 30 21 66
3 Эдмонтон 46 29 17 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 50 23 27 51
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
25.01
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11.02
13.02
14.02
8.02 03:00
Торонто – Даллас
 5 : 4
8.02 03:00
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 3 : 1
8.02 05:30
Чикаго – Миннесота
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 50 86
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

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И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Сэм Райнхарт

Флорида

 50 37
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Давид Пастрняк

Бостон

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И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
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Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Вегас

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