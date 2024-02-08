Щитов: «Еще рано говорить о том, что переход в «Калгари» стал глотком свежего воздуха для Кузьменко»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил дебют российского форварда Андрея Кузьменко в составе «Калгари». Вчера на 5-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» он забросил шайбу.

«Я думаю, еще рано говорить о том, что переход в «Калгари» стал глотком свежего воздуха для Кузьменко. Но начало, безусловно, хорошее и позитивное. Дай бог, чтобы у Андрея все так продолжалось и дальше. Нужно посмотреть, как он закончит сезон в этой команде», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

1 февраля «Ванкувер» объявил об обмене российского форварда в «Калгари». В «Кэнакс» перебрался нападающий Элиас Линдхольм, а в «Флэймз» помимо Кузьменко перебрались защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо.