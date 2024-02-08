Стэмкос: «Видеть, как с Сергачевым снова происходит что-то травматичное, тяжело»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос прокомментировал травму защитника команды Михаила Сергачева. Россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3).

«Очевидно, что Сергей потратил много времени и сил, чтобы восстановиться после травмы и видеть, как с человеком, прошедшим через это, снова происходит что-то довольно травматичное, очень тяжело. Больно смотреть», — цитирует Стэмкоса сайт НХЛ.

Также о травме Сергачева высказался защитник «Тампы» Виктор Хедман.

«Видит, как ему больно, это тяжело. Ты сочувствуешь ему и молишься о лучшем, но, очевидно, все выглядит не лучшим образом», — отметил Хедман.

Для Сергачева матч против «Рейнджерс» был первым в составе «Тампы» с 20 декабря. Он пропустил 17 матчей из-за травмы нижней части тела. На счету защитника 19 (2+17) очков в 34 матчах этого сезона.