Джон Купер о 700 очках Кучерова: «Луч света в такой мрачный для нас вечер»
Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Лайтнинг» пропустил шесть шайб в течение второго периода.
«Мы развалились. Я в таком не только не участвовал сам, но и не видел в лиге. Наверное, такое происходит время от времени. Просто становится не по себе, когда такое случается с вами», — сказал Купер после матча.
Также специалист прокомментировал 700 очко форварда «Тампы» Никиты Кучерова в НХЛ.
«Набрать 700 очков в НХЛ — прекрасно. Сделать это за 600 с чем-то игр, или сколько он провел, особенно в такой мрачный вечер — просто луч света. Так что мы выделим его достижение», — сказал он.
Таким образом, на счету 29-летнего россиянина теперь 700 (269+431) очков в НХЛ.
Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 84 (23+61) очка в 59 матчах сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|45
|13
|95
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|58
|28
|30
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|58
|28
|30
|60
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|31
|28
|74
|2
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|3
|Колорадо
|57
|33
|24
|71
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|58
|21
|37
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|59
|35
|24
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|32
|28
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|59
|23
|36
|51
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|60
|19
|41
|45
|27.02
|01:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|5 : 2
|27.02
|02:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|7 : 3
|27.02
|03:00
|
Аризона – Нэшвилл
|2 : 6
|27.02
|03:00
|
Сиэтл – Торонто
|1 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|113
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|88
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|48
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|44
|2.23