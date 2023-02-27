«Нэшвилл» обменял нападающего Жанно в «Тампу» на защитника Фута

«Нэшвилл» обменял нападающего Таннера Жанно в «Тампу», сообщает пресс-служба НХЛ.

Взамен «Предаторз» получили 24-летнего защитника Кэла Фута, пик первого раунда драфта-2025, пик второго раунда драфта-2024 и пики третьего, чертвертого и пятого раундов драфта-2023.

Двухлетний контракт 25-летнего Жанно на 1,6 миллиона долларов заканчивается в этом году после чего он станет ограниченно свободным агентом.

В этом сезоне на счету Жанно 14 (5+9) очков в 56 матчах.