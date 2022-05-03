Купер: «Тампа» отдала победу даром"

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Торонто» (0:5).

«Наша история не дает нам никаких гарантий. Мы однозначно можем извлечь из поражения пользу, и я уверен в команде, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Не согласен с тем, что для победы «Торонто» должен был прыгнуть выше головы. Но для победы в серии нужно победить в четырех матчах, и никто не хочет отдавать сопернику легкие победы. Однако сегодня «Тампа» отдала матч просто даром».

Следующий матч между командами пройдет в Торонто 5 мая (начало — в 2:30 мск).