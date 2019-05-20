Главный тренер "Сан-Хосе" уверен, что его команда сможет выйти в финал плей-офф

Главный тренер "Сан-Хосе" Питер Дебур подвел итоги пятого матча полуфинала плей-офф НХЛ с "Сент-Луисом" (0:5), сообщает официальный сайт лиги. "Блюз" повели в серии со счетом 3-2.

Шестой матч состоится 22 мая. Хозяином будет "Сент-Луис". Начало в 03.00 по московскому времени.

– Мы уже были в такой ситуации, для нас нет ничего нового. Нам приходилось отыгрываться и в серии с "Вегасом", а потом мы проводили седьмой матч серии на своей площадке. Когда ты приперт к стенке, то никому не будет комфортно. Но мы найдем способ, чтобы выйти в финал. Я уверен, мы сможем отыскать правильный путь, – приводит слова Дебура пресс-служба НХЛ.

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