Главный тренер «Рейнджерс» выделил работу Бучневича в тренировочном лагере

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн заявил, что остался очень доволен работой нападающего Павла Бучневича в тренировочном лагере.

«Бучневич явно выделялся. Хотя этому не стоит удивляться, потому что он хорошо провел вторую половину прошлого сезона, — цитирует тренера New York Post. — Он провел сильный тренировочный лагерь. Мне понравилось, как он выглядел в двусторонних играх. Мне нравится, как он прогрессирует.

Мы с ним много общались, обсуждая его потенциал. В нашем клубе отлично знают, на что он способен».