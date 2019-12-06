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Главный тренер «Монреаля» потребовал дисквалифицировать Задорова

11:14
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Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен после окончания игры регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3) потребовал дисквалифицировать защитника «Эвеланш» Никиту Задорова. Россиянин применил жесткий силовой прием против нападающего «Хабс» Еспери Котканиеми после чего финн неудачно упал на лед.

— Лично я считаю, что это был грязный силовой прием, — приводит слова Жюльена The Score. — Задоров поднял левую ногу и использовал нижнюю часть тела, чтобы опрокинуть Еспери. Я не знаю, что думает лига, но весь наш тренерский штаб и руководство «Монреаля» полагают, что за такой прием надо дисквалифицировать.

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