Бриндамор о 0-3 в серии с «Флоридой»: «Мы должны найти способ вернуться, но это сложно, ведь мы играли очень хорошо»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал поражение от «Флориды» (0:1) в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ.

«Это в наших интересах. Мы должны найти способ забить. Мы должны попытаться совершить прорыв, чтобы вернуться в игру. Но это сложно, потому что мы играли очень хорошо», — цитирует тренера пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 03.00 мск.