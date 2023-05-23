Морис — об игре с «Каролиной»: «Это была действительно хорошая победа»

Главный тренер «Флориды» Пол Морис прокомментировал победу над «Каролиной» (1:0) в третьем матче финальной серии Восточной конференции НХЛ

«Это была действительно хорошая победа. Мы блокировали огромное количество бросков, и я подумал, что лучший отрезок нашего хоккея — это, наверное, последние шесть минут», — цитирует Мориса пресс-служба НХЛ.

Счет в серии 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 25 мая и начнется в 03.00 мск.