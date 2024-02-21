Рыбин уверен, что Бобровский в этом сезоне превзойдет Гашека по победам в НХЛ
Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о новом достижении голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.
Ранее российский вратарь поднялся на 16-е место рейтинга по количеству побед за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ (388). Находящийся на 15-й позиции Доминик Гашек имеет показатель 389 побед.
«Думаю, в этом сезоне Бобровский спокойно обойдет Гашека по победам в НХЛ. Можно только порадоваться за то, что он впишет свое имя в историю такими большими буквами. Желаю Сергею как можно быстрее обогнать не только чеха, но и всех вратарей, что находятся выше. Успеет ли он еще в своей карьере достигнуть показателя 500 побед? Тут надо учитывать не возраст Бобровского, а его профессионализм. Я играл с ним один год и не понаслышке знаю о его трудолюбии и отношении к делу. Если он избежит травм, то все должно получиться», — цитирует Рыбина RT.
В текущем сезоне НХЛ 35-летний Бобровский провел 41 матч за «Флориду», в трех из которых сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|56
|37
|19
|77
|2
|Каролина
|55
|33
|22
|71
|3
|Филадельфия
|56
|29
|27
|65
|4
|Нью-Джерси
|55
|28
|27
|60
|5
|Айлендерс
|55
|23
|32
|60
|6
|Вашингтон
|54
|25
|29
|58
|7
|Питтсбург
|53
|24
|29
|56
|8
|Коламбус
|54
|17
|37
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|56
|37
|19
|78
|2
|Бостон
|56
|33
|23
|77
|3
|Торонто
|54
|30
|24
|68
|4
|Тампа-Бэй
|57
|30
|27
|65
|5
|Детройт
|55
|29
|26
|64
|6
|Баффало
|55
|24
|31
|52
|7
|Монреаль
|55
|22
|33
|52
|8
|Оттава
|53
|23
|30
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|34
|23
|76
|2
|Колорадо
|57
|35
|22
|74
|3
|Виннипег
|54
|34
|20
|73
|4
|Сент-Луис
|55
|29
|26
|60
|5
|Нэшвилл
|56
|29
|27
|60
|6
|Миннесота
|56
|26
|30
|58
|7
|Аризона
|55
|23
|32
|50
|8
|Чикаго
|56
|15
|41
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|58
|37
|21
|80
|2
|Вегас
|56
|32
|24
|70
|3
|Эдмонтон
|52
|33
|19
|67
|4
|Лос-Анджелес
|54
|28
|26
|66
|5
|Сиэтл
|55
|23
|32
|57
|6
|Калгари
|56
|26
|30
|57
|7
|Анахайм
|55
|20
|35
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|21.02
|03:00
|
Флорида – Оттава
|3 : 2 ОТ
|21.02
|03:00
|
Рейнджерс – Даллас
|3 : 1
|21.02
|03:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|21.02
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|6 : 2
|21.02
|04:00
|
Виннипег – Миннесота
|6 : 3
|21.02
|05:00
|
Колорадо – Ванкувер
|3 : 1
|21.02
|06:00
|
Вегас – Нэшвилл
|3 : 5
|21.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|5 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|94
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|57
|92
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|53
|49
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|56
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97