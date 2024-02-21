Рыбин уверен, что Бобровский в этом сезоне превзойдет Гашека по победам в НХЛ

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин поделился мнением о новом достижении голкипера «Флориды» Сергея Бобровского.

Ранее российский вратарь поднялся на 16-е место рейтинга по количеству побед за карьеру в матчах регулярного чемпионата НХЛ (388). Находящийся на 15-й позиции Доминик Гашек имеет показатель 389 побед.

«Думаю, в этом сезоне Бобровский спокойно обойдет Гашека по победам в НХЛ. Можно только порадоваться за то, что он впишет свое имя в историю такими большими буквами. Желаю Сергею как можно быстрее обогнать не только чеха, но и всех вратарей, что находятся выше. Успеет ли он еще в своей карьере достигнуть показателя 500 побед? Тут надо учитывать не возраст Бобровского, а его профессионализм. Я играл с ним один год и не понаслышке знаю о его трудолюбии и отношении к делу. Если он избежит травм, то все должно получиться», — цитирует Рыбина RT.

В текущем сезоне НХЛ 35-летний Бобровский провел 41 матч за «Флориду», в трех из которых сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.