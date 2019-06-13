Геркус поздравил Барбашева и Тарасенко с победой в Кубке Стэнли

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус поздравил в Инстаграме российских нападающих "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева с победой в Кубке Стэнли. "Блюз" обыграли "Бостон" в 7-м матче финальной серии Кубка Стэнли (4:1).

"Сент-Луис" выиграл серию со счетом 4-3 и впервые в истории выиграл турнир.

– Поздравляю Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, а вместе с ними и всех отечественных любителей хоккея с фантастической победой наших парней в Кубке Стэнли! Ни года без Кубка! Гордимся вами! – написал Геркус в Инстаграме.

Обзор 7-го матча финальной серии Кубка Стэнли. Видео

Тарасенко и Барбашев подняли Кубок Стэнли. Видео