06:45 | Хоккей — НХЛ

Тарасенко и Барбашев подняли Кубок Стэнли. Видео

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"Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон" в 7-м матче Кубка Стэнли (4:1). После окончания встречи состоялась церемония награждения. Российские нападающие "Блюз" Владимир Тарасенко и Иван Барбашев подняли трофей над головой. Владимир получил кубок из рук Райана О’Райлли​, который был признан самым ценным игроком плей-офф.

"Блюз" выиграл трофей впервые в истории, ранее команда трижды выходила в финал. Клуб был основан в 1967 году.

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