Бывший нападающий «Торонто» Гэри Робертс высказал свое отношение к нападающему Александру Могильному.

— Могильный — один из самых веселых хоккеистов, с которыми я когда-либо играл. Этот парень был невероятен. Как-то у него была травма бедра, он сидел в тренажерке, ничего не делал. Я зашел и говорю: «Алекс, братан. У меня есть знакомые физиотерапевты, они могут помочь тебе восстановиться». Он посмотрел на меня и говорит: «Робс, Робс, расслабься. Пусть природа все залечит», — цитирует Робертса Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на телеканал TSN.

Таким был Могильный. Удивительный игрок. Ты же знаешь, насколько хоккеисты повернуты из-за своих клюшек. Если одна из них короче другой на волос, то мы сходим с ума. Это сразу чувствуется. А Могильный мог в течение матча играть клюшками разной длины. Еще у него в раздевалке было четыре пары коньков разных брэндов, и он менял их время от времени. Он говорил, что когда спина была в порядке, то лучше подходила короткая клюшка. Если болела — Могильный брал подлиннее. И между ними разница была 10-12 сантиметров. Потрясающе.

Робертс играл в «Питтсбурге» вместе с Евгением Малкиным, который вот-вот обгонит Могильного по числу очков в НХЛ.