Георгиев признан третьей звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес» (5:1).

На счету 27-летнего россиянина 26 отраженных бросков из 27, а также результативная передача. Первой звездой признан форвард Логан О'Коннор, оформивший дубль. Вторая звезда — форвард Натан Маккиннон, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Георгиев провел 41 матч, дважды сыграв на ноль и отразив 89,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2.91.