«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», Георгиев сделал передачу и отразил 26 бросков
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.
В составе «Эвеланш» дубль оформил Логан О'Коннор, еще по голу забили Натан Маккиннон, Джош Мансон и Кайл Макар, вратарь Александр Георгиев сделал результативную передачу и отразил 26 бросков из 27. У «Кингз» единственную шайбу забросил Кевин Фиала.
После этого матча «Колорадо» с 67 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 53 очками — на седьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Голы: О`Коннор — 12 (Жирар, Георгиев), 7:44 — 1:0. О`Коннор — 13 (Вуд, Колтон), 14:55 — 2:0. Маккиннон — 31 (Друэн, Рантанен), 18:30 — 3:0. Фиала — 12 (бол., Лафферье, Даути), 26:20 — 3:1. Мэнсон — 6 (Кольяно), 31:44 — 4:1. Макар — 12 (бол., Маккиннон, Колтон), 40:31 — 5:1.
Вратари: Георгиев (52:00 — 52:30) — Тэлбот (Риттих, 20:00).
Штраф: 14 — 12.
Броски: 31 (12+11+8) — 27 (7+10+10).
Наши: — - Гавриков (22.12/1/-2).
27 января. Денвер. Ball Arena. 18131 зритель.
|Столичный дивизион
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|В
|П
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|1
|Рейнджерс
|48
|29
|19
|61
|2
|Каролина
|47
|27
|20
|59
|3
|Филадельфия
|49
|25
|24
|56
|4
|Нью-Джерси
|46
|24
|22
|51
|5
|Айлендерс
|48
|20
|28
|51
|6
|Вашингтон
|46
|22
|24
|50
|7
|Питтсбург
|45
|21
|24
|49
|8
|Коламбус
|47
|15
|32
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|30
|18
|69
|2
|Флорида
|48
|30
|18
|64
|3
|Тампа-Бэй
|49
|26
|23
|57
|4
|Торонто
|46
|24
|22
|56
|5
|Детройт
|48
|25
|23
|55
|6
|Монреаль
|48
|20
|28
|47
|7
|Баффало
|48
|21
|27
|46
|8
|Оттава
|44
|18
|26
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Виннипег
|46
|30
|16
|65
|3
|Даллас
|48
|29
|19
|64
|4
|Нэшвилл
|48
|26
|22
|53
|5
|Сент-Луис
|46
|24
|22
|50
|6
|Аризона
|47
|23
|24
|49
|7
|Миннесота
|48
|21
|27
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|64
|3
|Эдмонтон
|44
|28
|16
|57
|4
|Лос-Анджелес
|46
|22
|24
|53
|5
|Сиэтл
|47
|20
|27
|49
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|48
|16
|32
|34
|8
|Сан-Хосе
|48
|13
|35
|30
|27.01
|03:00
|
Рейнджерс – Вегас
|2 : 5
|27.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|2 : 3 Б
|27.01
|05:00
|
Колорадо – Лос-Анджелес
|5 : 1
|27.01
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|27.01
|20:30
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|27.01
|22:00
|
Даллас – Вашингтон
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|83
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|69
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|45
|39
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|48
|36
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|32
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|9
|1.86