«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес», Георгиев сделал передачу и отразил 26 бросков

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Логан О'Коннор, еще по голу забили Натан Маккиннон, Джош Мансон и Кайл Макар, вратарь Александр Георгиев сделал результативную передачу и отразил 26 бросков из 27. У «Кингз» единственную шайбу забросил Кевин Фиала.

После этого матча «Колорадо» с 67 очками занимает второе место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» с 53 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: О`Коннор — 12 (Жирар, Георгиев), 7:44 — 1:0. О`Коннор — 13 (Вуд, Колтон), 14:55 — 2:0. Маккиннон — 31 (Друэн, Рантанен), 18:30 — 3:0. Фиала — 12 (бол., Лафферье, Даути), 26:20 — 3:1. Мэнсон — 6 (Кольяно), 31:44 — 4:1. Макар — 12 (бол., Маккиннон, Колтон), 40:31 — 5:1.

Вратари: Георгиев (52:00 — 52:30) — Тэлбот (Риттих, 20:00).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 31 (12+11+8) — 27 (7+10+10).

Наши: — - Гавриков (22.12/1/-2).

27 января. Денвер. Ball Arena. 18131 зритель.