«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» — 5:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Логан О'Коннор, еще по голу забили Натан Маккиннон, Джош Мансон и Кайл Макар, вратарь Александр Георгиев сделал результативную передачу и отразил 26 бросков из 27. У «Кингз» единственную шайбу забросил Кевин Фиала.

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