Георгиев признан первой звездой матча «Колорадо» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Колорадо» — «Вашингтон» (3:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский голкипер Александр Георгиев. 26-летний россиянин отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал форвард Логан О`Коннор, который сделал две голевые передачи. Замкнул тройку лучших нападающий Алекс Ньюхук, забросивший одну шайбу.