«Анахайм» на выезде выиграл у «Аризоны»
«Аризона» проиграла «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.
Российский защитник «Дакс» Дмитрий Куликов сыграл почти 20 минут и отметился двумя бросками по воротам соперника при показателе полезности «+2».
«Аризона» занимает 14-е место в Западной конференции (35 очков), а «Анахайм» — последнее (33 очка).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Анахайм» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)
Голы: Ватрано — 8 (Терри), 17:38 — 0:1. Терри — 13 (Фаулер, Менья), 23:34 — 0:2. Фаулер — 6 (бол., Терри, Зеграс), 24:19 — 0:3. Фаулер — 7 (Шаттенкирк, Ватрано), 43:02 — 0:4. Хейтон — 6, 50:44 — 1:4. Шмальц — 8 (бол., Хейтон, Чикран), 54:34 — 2:4. Хенрик — 17 (п.в., Сильферберг), 56:39 — 2:5.
Вратари: Ингрэм (56:28 — 56:39) — Столарз.
Штраф: 27 — 18.
Броски: 39 (12+11+16) — 43 (16+16+11).
Наши: — - Куликов (19.54/1/+2).
25 января. Глендейл. Gila River Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|47
|31
|16
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|26
|21
|59
|4
|Питтсбург
|47
|24
|23
|56
|5
|Вашингтон
|50
|25
|25
|56
|6
|Айлендерс
|49
|23
|26
|51
|7
|Филадельфия
|49
|20
|29
|48
|8
|Коламбус
|47
|14
|33
|31
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|47
|38
|9
|80
|2
|Торонто
|48
|29
|19
|66
|3
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|61
|4
|Баффало
|47
|25
|22
|53
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|46
|20
|26
|48
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|48
|20
|28
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|49
|28
|21
|64
|2
|Виннипег
|49
|31
|18
|63
|3
|Колорадо
|46
|26
|20
|55
|4
|Миннесота
|46
|25
|21
|54
|5
|Нэшвилл
|47
|23
|24
|52
|6
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|49
|7
|Аризона
|48
|15
|33
|35
|8
|Чикаго
|46
|14
|32
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|2
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|3
|Сиэтл
|46
|27
|19
|59
|4
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|5
|Калгари
|48
|23
|25
|55
|6
|Ванкувер
|47
|19
|28
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|48
|14
|34
|33
|25.01
|03:00
|
Монреаль – Бостон
|2 : 4
|25.01
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|7 : 6 ОТ
|25.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Миннесота
|4 : 2
|25.01
|03:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|25.01
|03:00
|
Детройт – Сан-Хосе
|3 : 2 ОТ
|25.01
|03:30
|
Нью-Джерси – Вегас
|3 : 2 ОТ
|25.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 1
|25.01
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|3 : 5
|25.01
|05:00
|
Аризона – Анахайм
|2 : 5
|25.01
|05:00
|
Колорадо – Вашингтон
|3 : 2
|25.01
|06:00
|
Ванкувер – Чикаго
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|88
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|46
|73
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|69
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|47
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|47
|33
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|30
|1.82
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|21
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|36
|2.22