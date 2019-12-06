Национальная хоккейная лига назвала лучших хоккеистов по итогам завершившегося игрового дня, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» Фил Кессел. В игре с «Филадельфией» (3:1) он сделал дубль.

Второй звездой стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В матче против «Сан-Хосе» (3:2 Б) россиянин набрал 2 (1+1) очка. Также на его счету победный буллит.

Первой звездой признан голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев. В игре против «Коламбуса» (3:2) он отразил 45 из 47 бросков по своим воротам.

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