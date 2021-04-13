Генменеджер «Вашингтона»: «У нас Манте не придется делать результат в одиночку»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал обмен с «Детройтом», в результате которого в команду пришел Энтони Манта.

«Нам нравятся мастерство Манты, его бросок, умение забивать. И для таких впечатляющих габаритов у Энтони очень хорошее катание. В «Детройте» он был лидером среди молодых ребят, а это дополнительная ответственность, которая не всегда в лучшую сторону влияет на игру. У нас ему не придется делать результат в одиночку, у нас много авторитетных ветеранов. Полагаю, отсутствие лишнего давления положительно скажется на его результатах», — цитирует Маклеллана The Washington Post.

Нападающий Якуб Врана стал частью сделки по переходу в «Вашингтон» форварда Энтони Манты. Помимо Враны, «Детройт» получил Рихарда Паника, а также два драфт-пика: в первом раунде драфта 2021 года и во втором раунде драфта 2022 года.