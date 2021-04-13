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Дианджело отказался от расторжения контракта с «Рейнджерс»

21:07
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У защитника «Рейнджерс» Энтони Дианджело была возможность сменить команду перед дедлайном НХЛ, сообщает в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

Нью-йоркский клуб предлагал хоккеисту расторгнуть контракт, но Дианджело отказался. Теперь летом контракт защитника будет выкуплен.

Клуб подписал двухлетний контракт с Дианджело в октябре прошлого года на сумму 9,6 миллиона долларов.

В текущем сезоне НХЛ защитник участвовал в 6 матчах, набрав 1 (0+1) очко при показателе полезности «-6».

У Дианджело произошел конфликт с российским вратарем Александром Георгиевым. С 30 января американец не играет.

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