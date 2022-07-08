Генменеджер «Вашингтона» объяснил, почему клуб выбрал Мирошниченко

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал выбор российского нападающего Ивана Мирошниченко в первом раунде драфта НХЛ. «Кэпиталз» взяли 18-летнего россиянина под общим 20-м номером.

«Он действительно хороший игрок. Скаутам понравились его личностные качества, его характер. То, через что он прошел и как борется с этим прямо сейчас. Надеюсь, у нас все получится, и мы получим действительно хорошего игрока», — приводит пресс-служба клуба слова Маклеллана.

3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко обнаружена лимфома Ходжкина. Хоккеист прошел курс лечения и был допущен к тренировкам.

General manager Brian MacLellan on selecting Ivan Miroshnichenko: «He's a really good player. [The scouts] liked the personality, they liked the character. Like what he's battling through right now. Hopefully it works out and we got a really good player on our hands.» https://t.co/3Mh7yJBXsR pic.twitter.com/8j6dirHUIb — Washington Capitals (@Capitals) July 8, 2022

Церемония драфта проходит в Монреале (Канада).