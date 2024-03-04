Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:38

Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан: «Кузнецову нужно разобраться с личными проблемами»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о ситуации вокруг нападающего команды Евгения Кузнецова.

«Мы открыты ко всему, что даст ему возможность продолжить карьеру так, как он хочет. Я думаю, ему нужно разобраться с некоторыми личными проблемами, да и в игровом плане тоже. Ему нужно найти тот уровень, на котором он раньше играл. Спуститься в «Херши» и работать над этим или играть в другой команде. Не знаю, найдет ли он то, что нужно, но думаю, что это важно для него», — приводит слова Маклеллана сайт НХЛ.

Ранее 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». 2 марта клуб выставил Кузнецова на драфт отказов. Россиянина не забрали с драфта, и он был отправлен в фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши» (АХЛ).

У Кузнецова остался один сезон контракта с клубом с зарплатой 7,8 миллиона долларов в год.

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
1
Читайте также
Норвежский боец оказался прикован к инвалидному креслу и впал в депрессию. Его спасла девушка с сайта знакомств
50 лет назад под Парижем произошла одна из крупнейших авиакатастроф в мире
Рогов сообщил об активизации боев на линии фронта в Запорожской области
МИД РФ объявил послу ФРГ демарш в связи с разговором офицеров бундесвера
ЕК: Зеленский не учел, что часть снарядов от ЕС Украине придется купить самой
ЕДДС: в Самарской области произошел взрыв на железной дороге через Чапаевку
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журналист The Athletic: «Кузнецов остался лишь тенью того игрока, которым он был прежде»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 61 40 21 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 62 32 30 71
4 Айлендерс 60 26 34 66
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Нью-Джерси 61 30 31 64
7 Питтсбург 59 27 32 62
8 Коламбус 60 20 40 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 61 41 20 86
2 Бостон 62 35 27 84
3 Торонто 60 35 25 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 62 29 33 62
7 Монреаль 61 23 38 56
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 60 39 21 83
2 Даллас 63 37 26 83
3 Колорадо 62 37 25 79
4 Нэшвилл 62 35 27 72
5 Сент-Луис 60 31 29 65
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 61 25 36 55
8 Чикаго 61 15 46 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 63 39 24 85
2 Эдмонтон 59 37 22 76
3 Вегас 61 33 28 73
4 Лос-Анджелес 60 31 29 72
5 Калгари 60 30 30 65
6 Сиэтл 60 26 34 63
7 Анахайм 61 22 39 47
8 Сан-Хосе 60 15 45 36
Результаты / календарь
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
4.03 03:00
Миннесота – Сан-Хосе
 4 : 3
4.03 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 5
4.03 04:00
Анахайм – Ванкувер
 1 : 2
4.03 05:00
Эдмонтон – Питтсбург
 6 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 62 101
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 59 53
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 58 43
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 61 42
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости