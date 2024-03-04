Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан: «Кузнецову нужно разобраться с личными проблемами»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о ситуации вокруг нападающего команды Евгения Кузнецова.

«Мы открыты ко всему, что даст ему возможность продолжить карьеру так, как он хочет. Я думаю, ему нужно разобраться с некоторыми личными проблемами, да и в игровом плане тоже. Ему нужно найти тот уровень, на котором он раньше играл. Спуститься в «Херши» и работать над этим или играть в другой команде. Не знаю, найдет ли он то, что нужно, но думаю, что это важно для него», — приводит слова Маклеллана сайт НХЛ.

Ранее 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». 2 марта клуб выставил Кузнецова на драфт отказов. Россиянина не забрали с драфта, и он был отправлен в фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши» (АХЛ).

У Кузнецова остался один сезон контракта с клубом с зарплатой 7,8 миллиона долларов в год.