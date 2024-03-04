Журналист The Athletic: «Кузнецов остался лишь тенью того игрока, которым он был прежде»

Журналист The Athletic Крис Джонстон порассуждал на тему дальнейшего развития карьеры нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

«В этом сезоне Кузнецов остался лишь тенью того игрока, которым он был прежде. Его результативность была рекордно низкой. Кузнецов показал свой лучший хоккей, когда помог «Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли 2018 года, забив 12 голов и набрав 32 очка в 24 матчах плей-офф той весной. Он стал вторым важным членом команды, кого исключили из состава в этом сезоне после того, как 1 ноября из команды ушел Никлас Бэкстрем, сославшись на то, что ему необходимо заняться своим здоровьем», — написал Джонстон.

2 марта стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». Через несколько часов клуб выставил россиянина на драфт отказов.

Кузнецова не забрали с драфта отказов НХЛ и он отправлен в фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши», выступающий в АХЛ.