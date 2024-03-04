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Сегодня, 18:15

Журналист The Athletic: «Кузнецов остался лишь тенью того игрока, которым он был прежде»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Журналист The Athletic Крис Джонстон порассуждал на тему дальнейшего развития карьеры нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

«В этом сезоне Кузнецов остался лишь тенью того игрока, которым он был прежде. Его результативность была рекордно низкой. Кузнецов показал свой лучший хоккей, когда помог «Кэпиталз» выиграть Кубок Стэнли 2018 года, забив 12 голов и набрав 32 очка в 24 матчах плей-офф той весной. Он стал вторым важным членом команды, кого исключили из состава в этом сезоне после того, как 1 ноября из команды ушел Никлас Бэкстрем, сославшись на то, что ему необходимо заняться своим здоровьем», — написал Джонстон.

2 марта стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Вашингтоном». Через несколько часов клуб выставил россиянина на драфт отказов.

Кузнецова не забрали с драфта отказов НХЛ и он отправлен в фарм-клуб «Кэпиталз» «Херши», выступающий в АХЛ.

Евгений Кузнецов. Кузнецов и «Вашингтон» — конец истории? Россиянина выставили на драфт отказов

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 61 40 21 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 62 32 30 71
4 Айлендерс 60 26 34 66
5 Вашингтон 60 28 32 65
6 Нью-Джерси 61 30 31 64
7 Питтсбург 59 27 32 62
8 Коламбус 60 20 40 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 61 41 20 86
2 Бостон 62 35 27 84
3 Торонто 60 35 25 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 62 29 33 62
7 Монреаль 61 23 38 56
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 60 39 21 83
2 Даллас 63 37 26 83
3 Колорадо 62 37 25 79
4 Нэшвилл 62 35 27 72
5 Сент-Луис 60 31 29 65
6 Миннесота 62 29 33 64
7 Аризона 61 25 36 55
8 Чикаго 61 15 46 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 63 39 24 85
2 Эдмонтон 59 37 22 76
3 Вегас 61 33 28 73
4 Лос-Анджелес 60 31 29 72
5 Калгари 60 30 30 65
6 Сиэтл 60 26 34 63
7 Анахайм 61 22 39 47
8 Сан-Хосе 60 15 45 36
Результаты / календарь
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9.03
4.03 03:00
Миннесота – Сан-Хосе
 4 : 3
4.03 03:00
Баффало – Виннипег
 2 : 5
4.03 04:00
Анахайм – Ванкувер
 1 : 2
4.03 05:00
Эдмонтон – Питтсбург
 6 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 62 101
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 97
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 59 53
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 58 43
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 61 42
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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