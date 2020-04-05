Генменеджер «Ванкувера»: «Подколзин готов стать игроком НХЛ уже сейчас»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Джим Беннинг оценил перспективы нападающего СКА Василия Подколзина заиграть в НХЛ. 18-летний форвард был выбран «Ванкувером» на драфте НХЛ в прошлом году. В нынешнем сезоне КХЛ он провел 34 матча, набрав 11 (3+8) очков.

— Он близок к тому, чтобы стать игроком НХЛ уже сейчас благодаря своей силе и габаритам, — цитирует Sportsnet Беннинга. — Он готов к силовой игре, хорошо работает руками и видит площадку — может взаимодействовать с хорошими игроками. Он умеет играть во всех зонах и является довольно универсальным игроком. Его контракт рассчитан еще на год, и мы оценим ситуацию, когда срок договора закончится. Думаю, его навыки, габариты и сила могут позволить ему совершить прорыв.