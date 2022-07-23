Генменеджер «Коламбуса» считает Лайне особенным игроком

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Патриком Лайне. 24-летний канадец подписал четырехлетнее соглашение на 34,8 миллиона долларов.

«Одним из наших приоритетов этим летом было продление контракта с Лайне. Он особенный игрок, один из действительно элитных бомбардиров НХЛ, и с момента своего прихода он очень хорошо вписался в нашу команду, став неотъемлемой частью команды, которую мы создаем в Колумбусе. Очень рады, что он останется в нашей команде в обозримом будущем», — цитирует пресс-служба клуба Кекяляйнена.

В прошлом сезоне Лайне набрал 56 (20+36) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.