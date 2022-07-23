Генменеджер «Флориды» — о Ткачаке: «Мы рады добавить в наш состав талантливого игрока»

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито поделился впечатлениями от перехода форварда Мэттью Ткачака из «Калгари».

«Мэттью — упорный и физически сильный боец, обладающий чрезвычайно уникальным набором навыков. Он стал одним из самых больших и динамичных молодых игроков в НХЛ. Мы очень рады, что можем добавить в наш состав талантливого игрока», — приводит слова Зито официальный сайт клуба.

Взамен на 24-летнего американца и выбор в четвертом раунде драфта «Калгари» получил форварда Джонатана Юбердо, защитника Маккензи Уигара, проспекта Коула Швиндта и защищенный выбор в первом раунде драфта-2025. При этом Ткачак согласился на контракт с «Флоридой» до конца сезона-2029/30.

В минувшем сезоне Ткачак провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 104 (62+42) очка. Также на его счету 10 (4+6) очков в 12 матчах плей-офф.