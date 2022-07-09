Генменеджер «Эдмонтона»: «Нам нужен вратарь. Все очень просто»

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд рассказал о том, какую позицию клуб намерен усилить перед новым сезоном.

«Нам нужен вратарь. Я должен его найти. Все очень просто. Мы много всего хотели бы сделать в межсезонье. Но ничего не может быть улажено до тех пор, пока не решен вопрос с вратарем. Уделяем этому основное внимание», — приводит слова Холланда официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне в воротах «Эдмонтона» играли 40-летний Майк Смит и 33-летний Микко Коскинен. «Ойлерз» дошли до полуфинала плей-офф, где уступили будущему обладателю Кубка Стэнли «Колорадо» со счетом 0-4 в серии.