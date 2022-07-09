Отец Капризова отреагировал на информацию о проблемах с въездом Кирилла в США

Олег Капризов, отец форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, прокомментировал проблемы со въездом сына в США.

«Кирилл не может въехать в США? Ничего не буду говорить! Это все без меня», — сказал Олег Капризов «СЭ».

Ранее стало известно, что Капризову дважды отказали во въезде США из-за отсутствия рабочей визы.

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.