В «Айлендерс» хотят сохранить Варламова

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло хочет сохранить вратаря Семена Варламова в команде, сообщает журналист Эндрю Гросс.

По сведениям источника, «островитяне» считают тандем Варламова и Ильи Сорокина лучшим решением вратарской позиции для команды.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» хотят обменять Варламова. У 34-летнего россиянина остался один год контракта с кэпхитом 5 млн долларов.

В минувшем сезоне Варламов провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ с 91,1 процента отраженных бросков.