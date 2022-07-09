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Сегодня, 09:45

В «Айлендерс» хотят сохранить Варламова

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло хочет сохранить вратаря Семена Варламова в команде, сообщает журналист Эндрю Гросс.

По сведениям источника, «островитяне» считают тандем Варламова и Ильи Сорокина лучшим решением вратарской позиции для команды.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» хотят обменять Варламова. У 34-летнего россиянина остался один год контракта с кэпхитом 5 млн долларов.

В минувшем сезоне Варламов провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ с 91,1 процента отраженных бросков.

Семен Варламов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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