Друэн не планирует завершать карьеру и вернется в расположение «Монреаля»

Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн не намерен завершать карьеру. Генеральный менеджер клуба Марк Бержевен объявил, что общался с игроком и тот заверил, что будет готов к открытию тренировочного лагеря, передает журналист Эрик Энджелс.

Друэн на неопределенное время покинул расположение команды. Такое решение он принял по личным причинам в конце апреля.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».