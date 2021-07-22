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Друэн не планирует завершать карьеру и вернется в расположение «Монреаля»

18:18
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Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн не намерен завершать карьеру. Генеральный менеджер клуба Марк Бержевен объявил, что общался с игроком и тот заверил, что будет готов к открытию тренировочного лагеря, передает журналист Эрик Энджелс.

Друэн на неопределенное время покинул расположение команды. Такое решение он принял по личным причинам в конце апреля.

В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел 44 матча и набрал 23 (2+21) очка при показателе полезности «-8».

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Иван Шитик все материалы автора

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