Вратарь «Сент-Луиса» рассказал об эпизоде с броском бутылки в сторону Кадри

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон подтвердил, что бросил бутылку в форварда «Колорадо» Назема Кадри после третьего матча второго раунда плей-офф.

«Я только вышел после обследования колена. Игра недавно закончилась. Я шел по коридору и не мог найти урну, в которую выбросить бутылку.

Я мог тихо пройти мимо. Или наоборот что-то сказать и потребовать у него хотя бы посмотреть мне в глаза. Но я только кинул в его сторону бутылку. Пустую.

Не горжусь этим поступком. Но и не сожалею. Хоккей — это эмоциональный вид спорта», — цитирует Биннингтона в Twitter журналист Джереми Рутерфорд.

В третьем матче плей-офф против «Колорадо» (2:5) Биннингтон получил повреждение после того, как в него врезался игрок «Эвеланш» Назем Кадри, и был заменен на Вилле Хуссо.