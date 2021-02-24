Генеральный менеджер «Монреаля» объяснил решение о смене главного тренера

Генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен прокомментировал увольнение главного тренера клуба Клода Жюльена.

«Я хотел бы искренне поблагодарить Клода за клад в нашу команду за те пять последних лет, что мы работали вместе. Я с огромным уважением отношусь к этому специалисту.

В Доминике Дюшарме мы видим очень перспективного тренера, который придаст нашей команде сил и вдохнет в нее новую жизнь. Мы считаем, что наша команда способна добиться большого успеха, и пришло время для перемен», — цитирует Бержевена Sportsnet.

60-летний Жюльен тренировал «Монреаль» с 2017 года. Дюшарм провел два сезона в качестве помощника тренера клуба, он присоединился к тренерскому штабу «Монреаля» в апреле 2018 года после 10 сезонов работы в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.