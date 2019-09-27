Генеральный менеджер «Миннесоты» прилетит в Москву для переговоров с Капризовым

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что в этом году планирует приехать в Россию, чтобы провести переговоры с агентом нападающего ЦСКА Кирилла Капризова Дэном Мильштейном.

— Я недавно общался с Дэном. Планирую прилететь в конце ноября или начале декабря. Тогда и встретимся. Пока это не точно, но планы именно такие, — цитирует Герина The Athletic.

— С какой целью полетите?

— Чтобы убедиться, что у нас хорошие отношения. Это будет интересная поездка.

— Вы уверены, что Капризов намерен приехать в следующем году в НХЛ?

— Почти уверен. У нас состоялась продуктивная беседа. Мы хотим видеть игрока в составе и не скрываем этого. Он тоже хочет приехать, но потребуется время на адаптацию. И мы хотим подчеркнуть, что сделаем все возможное, чтобы облегчить этот переход.

— Может, пригласите еще одного-двух игроков из России?

— Пока рано об этом говорить. Но, считаю, неправильно приглашать игрока из России, чтобы просто помочь соотечественнику.

22-летний россиянин был выбран «Миннесотой» под общим 135-м номером на драфте-2015. В нынешнем сезоне он провел в НХЛ 10 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

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