Генменеджер «Филадельфии»: «Чтобы попасть в НХЛ Мичкову нужно разорвать контракт со СКА»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер поделился мнением о форварде СКА Матвее Мичкове.

«Флайерз» выбрали российского нападающего на драфте НХЛ-2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

«У Мичкова осталось два года по контракту. Ему придется найти способ расторгнуть соглашение со СКА, прежде чем мы сможем что-либо предпринять. Данный процесс не в нашей власти. Нам придется ждать два года. Мы продолжаем наблюдать за Матвеем», — приводит слова Бриера The Athletic.

Прошедший ФОНБЕТ чемпионат КХЛ 19-летний Мичков провел на правах аренды в «Сочи». За 47 матчей игрок набрал 41 (19+22) очко. Контракт хоккеиста со СКА рассчитан до конца сезона-2025/26.