Денисенко забил победный гол в овертайме в матче за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл в овертайме «Бейкерсфилд» со счетом 3:2.

Форвард фарм-клуба «Вегаса» Григорий Денисенко забросил победную шайбу в овертайме и стал первой звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 64 матча в АХЛ, в которых набрал 54 (20+34) очка.