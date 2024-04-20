«Филадельфия» не будет продлевать контракт с российским форвардом Гурьяновым

Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер подтвердил, что клуб не намерен продлевать контракт с нападающим Денисом Гурьяновым.

«Бриер подтвердил, что Дениса Гурьянова не будет в команде», — написал журналист Билл Мельтцер.

Соглашение россиянина с клубом рассчитано до конца июня 2024 года.

По ходу нынешнего сезона Гурьянов был обменян из «Нэшвилла» в «Филадельфию». Всего за оба клуба он провел 18 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Ранее он выступал за «Даллас» и «Монреаль».