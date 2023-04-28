Галлан о 0:4 с «Нью-Джерси»: «Шестеркин превосходен, но Шмид был действительно хорош»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан оценил действие вратарей в пятом матче серии с «Нью-Джерси» (0:4, 2-3 в серии).

«Они сыграли чертовски хорошо, их лучший матч в серии на данный момент. Думаю, что их вратарь сыграл очень хорошо. Шестеркин тоже был превосходен, но Шмид был действительно хорош», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Шестой матч в серии состоится 30 апреля на льду «Рейнджерс». Начало встречи — 03.00 по московскому времени.