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У «Торонто» нет точных сроков восстановления Андерсена

16:00
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал ситуацию с травмой основного вратаря команды Фредерика Андерсена.

«Я думаю, что самый простой способ описать ее — сказать, что у нас нет графика восстановления.

Все дело в том, чтобы Фред не испытывал дискомфорта и хорошо себя чувствовал", — сказал Киф Sportsnet.

Андерсен не играл с 19 марта из-за травмы нижней части тела. Клуб поместил датчанина в список травмированных.

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