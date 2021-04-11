У «Торонто» нет точных сроков восстановления Андерсена

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал ситуацию с травмой основного вратаря команды Фредерика Андерсена.

«Я думаю, что самый простой способ описать ее — сказать, что у нас нет графика восстановления.

Все дело в том, чтобы Фред не испытывал дискомфорта и хорошо себя чувствовал", — сказал Киф Sportsnet.

Андерсен не играл с 19 марта из-за травмы нижней части тела. Клуб поместил датчанина в список травмированных.