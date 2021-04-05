Гальченюк поделился впечатлениями от дебютного гола за «Торонто»

Нападающий «Торонто» Алекс Гальченюк поделился впечатлениями от своего обмена в канадский клуб. В матче с «Калгари» (4:2) он забросил дебютную шайбу за «Мэйпл Ливз».

«Конечно, это значит очень многое. Всегда важно, когда ты забрасываешь первую шайбу в новой команде. Особенно когда это приводит к победе. Так что в этом я с вами соглашусь. Возможно, это был не лучший наш матч. Но мы не опускали руки и нашли способ взять два очка. Вот это очень радует.

Мы должны играть в быстрый хоккей в хорошем темпе. Здорово отрабатывать в защите, много атаковать, везде успевать по площадке. Надо этого придерживаться, и такая игра дает нам результат. Исполнение должно быть на высоте, и нужно прибавлять с каждым матчем.

Тут у парней отличное настроение. Бросается в глаза, что здесь игроки железно уверены в себе. Мы получаем много удовольствия от матчей вместе. При этом все относимся к хоккею как в серьезному делу. Так что здесь все на позитиве, и его еще больше, когда мы одерживаем победы», — цитирует Гальченюка русскоязычный сайт НХЛ.

27-летний Гальченюк пополнил состав «Торонто» в результате обмена с «Каролиной». Взамен американский клуб получил права на форварда Егора Коршкова и защитника Дэвида Варсофски. Ранее Гальченюк, который начал сезон в «Оттаве», был выставлен на драфт отказов.