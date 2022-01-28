Французский нападающий «Коламбуса» выбыл на месяц из-за перелома пальца

Нападающий «Коламбуса» выбыл на четыре недели. У французского игрока диагностирован перелом пальца, сообщает TSN.

В нынешнем сезоне 22-летний хоккеист уже установил личный рекорд результативности. В 36 матчах он набрал 20 (11+9) очков.