Францоуз об игре во втором матче с «Эдмонтоном»: «Я немного нервничал, ведь это действительно важная игра»

Вратарь «Колорадо» Павел Францоуз подвел итоги второго матча полуфинала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (4:0).

«Вчера я узнал, что начну матч в старте. Я немного нервничал, это сидит в глубине души, ведь это действительно важная игра. Но что мне помогло, так это то, как наша команда играла с первых секунд. Я знал, что они мне помогут. Это сделало меня более спокойным, и я мог просто сосредоточиться на своей игре», — приводит слова Францоуза официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Третий матч пройдет 5 июня и начнется в 03.00 мск.