Форвард «Вашингтона» Овечкин силовым приемом снес соперника с ног в матче с «Торонто»

В одном из эпизодов матча «Вашингтона» с «Торонто» (1:5) российский нападающий гостей Александр Овечкин мощным силовым приемом сбил с ног форварда Джейка Маккейба. Результативными действиями форвард не отметился.

В этом сезоне 38-летний россиянин сыграл в 69 матчах регулярного чемпионата и набрал 58 (26+32) очков.

«Торонто» набрал 91 очко и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 8-й строчке — 81 очко.