«Оттава» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Сенаторз» одержали четвертую победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Оттава» набрала 68 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 47 очков.

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